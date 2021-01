Grande Fratello Vip, brutta pagina: le ‘sballate’ frasi sul razzismo di Cecilia, Enock tuona (Di lunedì 11 gennaio 2021) Le frasi alquanto opinabili sul razzismo e sul Fratello di Balotelli della Capriotti: è subito polemica rovente L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di lunedì 11 gennaio 2021) Lealquanto opinabili sule suldi Balotelli della Capriotti: è subito polemica rovente L'articolo proviene da Gossip e Tv.

matteorenzi : Di fronte alla gravissima situazione che stiamo vivendo in Italia serve la politica: che è studiare, riflettere, pr… - matteorenzi : Vogliamo documenti scritti, non concetti vaghi. Abbiamo fatto 62 proposte: prima di dire se siamo soddisfatti o no,… - ricpuglisi : Lo ripeto: il TG1 è ragione sufficiente per chiudere l'esperienza del governo Conte 2. Cari #FacciamoRete, siete d… - Pierfanze208 : RT @InMonsterland: Ma com'è successo che veniamo governati da uno che ha partecipato al Grande Fratello? - Silvergio2377 : RT @amArizona13: Ho sentito due befane che commentavano il 'grande fratello' e 'uomini e donne', poi sono passate alla politica internazion… -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello Grande Fratello Vip, Andrea Zenga minaccia: “Se mio padre viene qui mi inc***o” Il Fatto Quotidiano GF Vip, Dayane Mello e la teoria su Stefania Orlando: "Manipola Tommaso, lo sta sfruttando"

Un litigio che è nato quasi per caso nella casa del “ Grande Fratello Vip “, dovuto a quel rapporto che si è ristabilito tra il meneghino Tommaso Zorzi e la modella Dayane Mello. Se infatti in precede ...

Cecilia Capriotti scatena la furia di Enock: “Certe cose bisogna viverle”

Una delle nuove concorrenti del Grande Fratello Vip nelle scorse ore ha scatenato una polemica sui social. Si tratta di Cecilia Capriotti, che durante una chiacchierata con la coinquilina Stefania ...

Un litigio che è nato quasi per caso nella casa del “ Grande Fratello Vip “, dovuto a quel rapporto che si è ristabilito tra il meneghino Tommaso Zorzi e la modella Dayane Mello. Se infatti in precede ...Una delle nuove concorrenti del Grande Fratello Vip nelle scorse ore ha scatenato una polemica sui social. Si tratta di Cecilia Capriotti, che durante una chiacchierata con la coinquilina Stefania ...