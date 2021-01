Grande Fratello Vip anticipazioni puntata di oggi 11 gennaio: scontro tra Tommaso e Stefania, chi uscirà? Salta la puntata di venerdì 15 gennaio (Di lunedì 11 gennaio 2021) Si preannuncia una puntata senza esclusione di colpi per il Grande Fratello Vip. In onda stasera su Canale 5, il reality, prossimo ai 4 mesi di messa in onda, terrà ancora in compagnia i telespettatori per un bel po’. In questo periodo abbiamo assistito alla formazione di nuove amicizie, tuttavia alcuni rapporti consolidati sono entrati … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di lunedì 11 gennaio 2021) Si preannuncia unasenza esclusione di colpi per ilVip. In onda stasera su Canale 5, il reality, prossimo ai 4 mesi di messa in onda, terrà ancora in compagnia i telespettatori per un bel po’. In questo periodo abbiamo assistito alla formazione di nuove amicizie, tuttavia alcuni rapporti consolidati sono entrati … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

