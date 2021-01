Grande Fratello Vip 5, Stefania Orlando e Tommaso Zorzi fanno pace dopo la lite della serata brasiliana (Di lunedì 11 gennaio 2021) dopo il litigio di sabato notte tra Stefania Orlando e Tommaso Zorzi sembra essere tornato il sereno in attesa della diretta di stasera del Grande Fratello Vip 5. Stefania Orlando e Tommaso Zorzi fanno pace dopo il litigio di sabato sera quando la conduttrice televisiva aveva ritenuto inappropriata la scelta dell'influencer di ballare con Dayane Mello, nemica della Orlando all'interno del reality. Sabato sera nella casa del Grande Fratello Vip 5 era di scena la festa brasiliana, ma il party molto atteso dai gieffini e dal popolo dei social che segue la ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 11 gennaio 2021)il litigio di sabato notte trasembra essere tornato il sereno in attesadiretta di stasera delVip 5.il litigio di sabato sera quando la conduttrice televisiva aveva ritenuto inappropriata la scelta dell'influencer di ballare con Dayane Mello, nemicaall'interno del reality. Sabato sera nella casa delVip 5 era di scena la festa, ma il party molto atteso dai gieffini e dal popolo dei social che segue la ...

Grande Fratello Vip 5, Stefania Orlando e Tommaso Zorzi fanno pace dopo la lite della serata brasiliana

