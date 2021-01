Grande Fratello Vip 5, il Brasile attacca il pubblico italiano: sessisti e xenofobi con Dayane Mello (Di lunedì 11 gennaio 2021) Un vero e proprio polverone si è alzato in Brasile a causa di incomprensioni che riguarderebbero Dayane Mello, concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip 5. L’opinione pubblica brasiliana, infatti, avrebbe accusato il pubblico italiano di aver peccato, nei confronti della Mello, di sessismo e xenofobia. La modella brasiliana infatti, secondo quanto riportato da Fanpage, sarebbe stata protagonista della puntata di un noto talk show brasiliano, ovvero Fantastico. Per farvi capire l’importanza della trasmissione, vi riportiamo le parole di Fanpage: E’ stata protagonista di uno speciale trasmesso da Fantastico, newsmagazine che da anni è il più seguito della domenica sera in Brasile. Va in onda su Globo TV, la ... Leggi su trendit (Di lunedì 11 gennaio 2021) Un vero e proprio polverone si è alzato ina causa di incomprensioni che riguarderebbero, concorrente ufficiale delVip 5. L’opinione pubblica brasiliana, infatti, avrebbe accusato ildi aver peccato, nei confronti della, di sessismo ea. La modella brasiliana infatti, secondo quanto riportato da Fanpage, sarebbe stata protagonista della puntata di un noto talk show brasiliano, ovvero Fantastico. Per farvi capire l’importanza della trasmissione, vi riportiamo le parole di Fanpage: E’ stata protagonista di uno speciale trasmesso da Fantastico, newsmagazine che da anni è il più seguito della domenica sera in. Va in onda su Globo TV, la ...

