Granato (M5S): “Sulla riapertura delle scuole situazione vergognosa. L’autonomia è un flop” (Di lunedì 11 gennaio 2021) La senatrice del Movimento Cinque Stelle, Bianca Laura Granato, torna ad attaccare gli enti locali dopo la decisione, per alcune Regioni, di posticipare il ritorno in classe nelle scuole superiori. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 11 gennaio 2021) La senatrice del Movimento Cinque Stelle, Bianca Laura, torna ad attaccare gli enti locali dopo la decisione, per alcune Regioni, di posticipare il ritorno in classe nellesuperiori. L'articolo .

