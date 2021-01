Governo: Salvini, 'o voto o esecutivo centrodestra' (Di lunedì 11 gennaio 2021) Roma, 11 gen. (Adnkronos) - Il Governo Conte? "Mi auguro che non vada avanti, naturalmente, non per il bene della Lega ma per quello dell'Italia. È un continuo trascinarsi, litigare e rinviare senza decidere". Lo dice Matteo Salvini a Libero. "Le vie sono due: o le elezioni - ho fatto i conti, da gennaio in poi ci sono almeno 14 paesi occidentali in cui si andrà alle urne, dal Portogallo alla Repubblica Ceca - oppure per me rimane un'ipotesi praticabile un Governo di centrodestra che nasca in Parlamento e metta al centro la salute, la crescita e le infrastrutture, le imprese, il lavoro e la riforma della giustizia". Sulla carta mancano i numeri. Cercherà alcuni transfughi in Parlamento oppure pensa a un patto con Matteo Renzi? Si dice che vi stiate messaggiando.. "Nessun messaggio con Renzi. Ma voglio vedere se va ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 11 gennaio 2021) Roma, 11 gen. (Adnkronos) - IlConte? "Mi auguro che non vada avanti, naturalmente, non per il bene della Lega ma per quello dell'Italia. È un continuo trascinarsi, litigare e rinviare senza decidere". Lo dice Matteoa Libero. "Le vie sono due: o le elezioni - ho fatto i conti, da gennaio in poi ci sono almeno 14 paesi occidentali in cui si andrà alle urne, dal Portogallo alla Repubblica Ceca - oppure per me rimane un'ipotesi praticabile undiche nasca in Parlamento e metta al centro la salute, la crescita e le infrastrutture, le imprese, il lavoro e la riforma della giustizia". Sulla carta mancano i numeri. Cercherà alcuni transfughi in Parlamento oppure pensa a un patto con Matteo Renzi? Si dice che vi stiate messaggiando.. "Nessun messaggio con Renzi. Ma voglio vedere se va ...

