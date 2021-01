Governo: Salvini, ‘o voto o esecutivo centrodestra’ (Di lunedì 11 gennaio 2021) Roma, 11 gen. (Adnkronos) – Il Governo Conte? “Mi auguro che non vada avanti, naturalmente, non per il bene della Lega ma per quello dell’Italia. È un continuo trascinarsi, litigare e rinviare senza decidere”. Lo dice Matteo Salvini a Libero. “Le vie sono due: o le elezioni – ho fatto i conti, da gennaio in poi ci sono almeno 14 paesi occidentali in cui si andrà alle urne, dal Portogallo alla Repubblica Ceca – oppure per me rimane un’ipotesi praticabile un Governo di centrodestra che nasca in Parlamento e metta al centro la salute, la crescita e le infrastrutture, le imprese, il lavoro e la riforma della giustizia”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 11 gennaio 2021) Roma, 11 gen. (Adnkronos) – IlConte? “Mi auguro che non vada avanti, naturalmente, non per il bene della Lega ma per quello dell’Italia. È un continuo trascinarsi, litigare e rinviare senza decidere”. Lo dice Matteoa Libero. “Le vie sono due: o le elezioni – ho fatto i conti, da gennaio in poi ci sono almeno 14 paesi occidentali in cui si andrà alle urne, dal Portogallo alla Repubblica Ceca – oppure per me rimane un’ipotesi praticabile undi centrodestra che nasca in Parlamento e metta al centro la salute, la crescita e le infrastrutture, le imprese, il lavoro e la riforma della giustizia”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Leghisti inventano il "Gioco del Covid" per ironizzare sul governo. Pd: "Macabro e immorale"

Autori sono il sindaco di Minerbe (Verona) Andrea Girardi, e Davide Ferrari, ex sindaco e attuale consigliere di maggioranza del Comune di Galliate ...

