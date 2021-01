Governo, Renzi “Non sono io a chiedere la conta in Aula” (Di lunedì 11 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Io non ho mai chiesto la conta in Aula ma il presidente del Consiglio ha detto “Ci vedremo in Aula e ci conteremo lì”. Non siamo noi che vogliamo la conta”. Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, intervenuto questa mattina a Non Stop News in onda su Rtl 102.5.“Non mi interessa il cambio di Governo, ma come viene gestita la pandemia: noi abbiamo il più alto numero di morti, il peggior livello di Pil, e siamo il Paese che ha fatto le chiusure più toste a cominciare dalla scuola, sono solo 3 le regioni che hanno ricominciato con la scuola oggi – ha aggiunto -. In questo scenario non me ne frega niente delle poltrone, Io dico solo non buttiamo via i soldi che non torneranno mai più: 209 miliardi del Recovery Fund, 36 del Mes, 20 miliardi di ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 11 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Io non ho mai chiesto lainma il presidente del Consiglio ha detto “Ci vedremo ine ci conteremo lì”. Non siamo noi che vogliamo la”. Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo, intervenuto questa mattina a Non Stop News in onda su Rtl 102.5.“Non mi interessa il cambio di, ma come viene gestita la pandemia: noi abbiamo il più alto numero di morti, il peggior livello di Pil, e siamo il Paese che ha fatto le chiusure più toste a cominciare dalla scuola,solo 3 le regioni che hanno ricominciato con la scuola oggi – ha aggiunto -. In questo scenario non me ne frega niente delle poltrone, Io dico solo non buttiamo via i soldi che non torneranno mai più: 209 miliardi del Recovery Fund, 36 del Mes, 20 miliardi di ...

borghi_claudio : Mamma mia che schifezza... Tutto sto casino per mettere BETTINI sottosegretario facendo fuori l'unico passabile del… - VittorioSgarbi : #covid Più che la variante inglese, mi preoccupa la variante di Rignano sull’Arno. Spero che Renzi metta una parola… - fattoquotidiano : Cronologia di un mese di crisi tra Renzi e il governo: così ad ogni tentativo di ricomposizione Italia viva ha risp… - DavideSilvestr6 : RT @Michele_Anzaldi: Il portavoce di Conte dice di voler 'asfaltare' Renzi e Italia Viva in Senato: come possiamo continuare a dare fiducia… - VitoCavarretta : RT @Michele_Anzaldi: Il portavoce di Conte dice di voler 'asfaltare' Renzi e Italia Viva in Senato: come possiamo continuare a dare fiducia… -