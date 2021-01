Governo | Renzi | ' Casalino dice che ci asfalta in aula? faccia bene conti**

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Roma, 11 gen. (Adnkronos) - "L'idea di essereto daè un'idea alla quale non avevo pensato quando ho iniziato a far politica.... né mi preoccupa né mi esalta questa prospettiva". LoMatteoa RTl a proposito di ricostruzioni di stampa. "Io ho proposto dei contenuti e se la reazione di Conte e dei suoi collaboratori è 'andiamo ine li asfaltiamo', io spero soltanto che hanno fattoil conto dei numeri. Se danno queste veline ai giornali, sapete che c'è? Ci vediamo in Senato. Si vedrà che noi difendiamo gli interessi degli italiani, loro che vogliono mantenere la poltrona".