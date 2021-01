Governo: Orlando, ‘io ministro? ne discuteremo ma sto bene dove sto’ (Di lunedì 11 gennaio 2021) Roma, 11 gen. (Adnkronos) – “Secondo gli accordi iniziali io nel Governo in carica dovevo fare il ministro degli Esteri. Se dico se sto bene dove sto potreste crederci…”. Lo dice il vicesegretario del Pd, Andrea Orlando, a chi gli chiede se entrerà al Governo in caso di rimpasto. “Ne discuteremo ma la mia propensione è questa”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 11 gennaio 2021) Roma, 11 gen. (Adnkronos) – “Secondo gli accordi iniziali io nelin caricavo fare ildegli Esteri. Se dico se stosto potreste crederci…”. Lo dice il vicesegretario del Pd, Andrea, a chi gli chiede se entrerà alin caso di rimpasto. “Nema la mia propensione è questa”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

