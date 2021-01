Governo, ministro D’Incà: “Renzi? Chi dà instabilità non ha molti meriti. Alleanza Pd-M5s per il futuro è una prospettiva interessante” (Di lunedì 11 gennaio 2021) “Non è questione di Conte Ter, dobbiamo andare velocemente e mettere a terra 200 milioni di euro con il Recovery Plan. Occorre cogliere questa occasione il prima possibile. Il Paese ha bisogno di stabilità in questo momento e il Governo sta facendo un ottimo lavoro così come siamo. Il M5s crede fermamente nel presidente Conte, vuole andare avanti e fare in fretta. Le scadenze sono così ravvicinate che non possiamo permetterci crisi politiche”. Sono le parole del ministro dei Rapporti col Parlamento, Federico D’Incà, intervistato da Simone Spetia a “24 Mattino”, su Radio 24. D’Incà sottolinea l’efficacia del piano vaccini anti-covid e si sofferma sull’attuale squadra di Governo: “Cambiarla parzialmente? Io non posso parlare per il Pd e per Italia Viva. Noi come M5s siamo contenti del lavoro fatto dai ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 11 gennaio 2021) “Non è questione di Conte Ter, dobbiamo andare velocemente e mettere a terra 200 milioni di euro con il Recovery Plan. Occorre cogliere questa occasione il prima possibile. Il Paese ha bisogno di stabilità in questo momento e ilsta facendo un ottimo lavoro così come siamo. Il M5s crede fermamente nel presidente Conte, vuole andare avanti e fare in fretta. Le scadenze sono così ravvicinate che non possiamo permetterci crisi politiche”. Sono le parole deldei Rapporti col Parlamento, Federico, intervistato da Simone Spetia a “24 Mattino”, su Radio 24.sottolinea l’efficacia del piano vaccini anti-covid e si sofferma sull’attuale squadra di: “Cambiarla parzialmente? Io non posso parlare per il Pd e per Italia Viva. Noi come M5s siamo contenti del lavoro fatto dai ...

