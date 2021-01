Governo, "la crisi si può evitare Altrimenti c'è il rischio elezioni” (Di martedì 12 gennaio 2021) Mentre il primo nodo sta per arrivare al pettine e cioè il Recovery plan, atteso in Consiglio dei ministri questa sera, le lancette dell’orologio della crisi continuano a girare. E potrebbero non fermarsi neppure qualora da Italia viva arrivasse il via libera al Piano con le modifiche recepite. La probabilità che, subito dopo l’ok, Matteo Renzi faccia dimettere le sue ministre Elena... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di martedì 12 gennaio 2021) Mentre il primo nodo sta per arrivare al pettine e cioè il Recovery plan, atteso in Consiglio dei ministri questa sera, le lancette dell’orologio dellacontinuano a girare. E potrebbero non fermarsi neppure qualora da Italia viva arrivasse il via libera al Piano con le modifiche recepite. La probabilità che, subito dopo l’ok, Matteo Renzi faccia dimettere le sue ministre Elena... Segui su affaritaliani.it

fattoquotidiano : Governo, Bersani su La7: “Renzi punta alla crisi per acquisire centralità. Con Conte sta usando la stessa retorica… - Piu_Europa : Questo governo è negativo per il paese. E una crisi gattopardesca che porti al Conte Ter sarebbe incomprensibile.… - La7tv : #ottoemezzo Pier Luigi Bersani: 'Renzi sta dicendo a Conte 'non voglio farti cadere, voglio farti muovere', la stes… - ROSSIPA42950428 : RT @Malefika21: Bene. Il bluff dell’Innominabile seguito da quelle pellegrine di Boschi e Bellanova è finito. Se apre la crisi di tornare a… - elerub11 : Anch'io.I partners di governo spingono xché Renzi lasci il governo. Così potranno dare a lui e a IV tutta la res… -