Governo | Fioroni | ' né avventure né galleggiamenti'

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Roma, 11 gen. (Adnkronos) - "Gli italiani devono essere enormemente grati al Capo dello Stato per ciò che rappresenta quanto a stabilità e certezze. Credo parli a tutti nelle diverse responsabilità che hanno. Il Recovery è una straordinaria opportunità che l'Italia non può permettersi di perdere, come anche il Paese non può assolutamente perdere del tempo per attuare quel piano". Lo dice Beppea Formiche.net. "Sarebbe folle che qualcuno pensasse oggi di mettere dinanzi agli interessi degli italiani i propri calcoli di parte". Ma "il premier deve saper generare l'impulso necessario a realizzare la feconda operosità al servizio dei bisogni del Paese". Quanto al voto anticipato osserva: "In passato chi ha corso, rendendosi colpevole delle elezioni anticipate e impedendo così aldi lavorare, non ha mai incontrato i favori degli italiani. ...