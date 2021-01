Governo | Fioroni | ‘né avventure né galleggiamenti’

Leggi su ildenaro

Roma, 11 gen. (Adnkronos) – "Gli italiani devono essere enormemente grati al Capo dello Stato per ciò che rappresenta quanto a stabilità e certezze. Credo parli a tutti nelle diverse responsabilità che hanno. Il Recovery è una straordinaria opportunità che l'Italia non può permettersi di perdere, come anche il Paese non può assolutamente perdere del tempo per attuare quel piano". Lo dice Beppea Formiche.net. "Sarebbe folle che qualcuno pensasse oggi di mettere dinanzi agli interessi degli italiani i propri calcoli di parte".