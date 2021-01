borghi_claudio : Mamma mia che schifezza... Tutto sto casino per mettere BETTINI sottosegretario facendo fuori l'unico passabile del… - CarloCalenda : Un momento di raccoglimento per @marcotravaglio. Con eventuale ingresso della Boschi al Governo gli toccherà difen… - Corriere : Governo, Renzi: «Non farò il ministro». Ipotesi Boschi con Guerini al Viminale - Affaritaliani : Governo, Boschi e Rosato ministri A Lamorgese la delega ai servizi - GPiziarte : Governo, il Conte ter sblocca la crisi Intesa vicina: dentro Boschi e Orlando -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Boschi

Ieri hanno detto di chiudere i bar dopo le 18 non permettendo l'asporto e se tu li chiudi, devi dargli i ristori. A me non importa nulla delle poltrone, ma che non si buttino i soldi' in arrivo dall'E ...Il premier prova a stringere sul Recovery e richiama alla coesione. L'ex premier convoca la cabina di regia di Iv ...