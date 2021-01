Governo: Bettini, 'predisposto per politica, non sbavo per poltrone ministeriali' (Di lunedì 11 gennaio 2021) Roma, 11 gen. (Adnkronos) - "Ho avuto sempre la tendenza di sottrarmi da impegni di Governo, ho una mia predisposizione alla politica, alla cultura, a prefigurare scenari, ad aiutare la mia parte politica, però non sono di quelli che stanno lì a sbavare su una poltrona". Lo ha affermato Goffredo Bettini, dirigente Pd, ospite di 'Zapping' su Radiouno Rai. Quanto ad un ipotetico ingresso del segretario del partito, Nicola Zingaretti, in un futuro Governo, "sarebbe sicuramente" una possibilità nell'ottica di un rafforzamento della maggioranza, ma "ci sono tante altre forme". Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 11 gennaio 2021) Roma, 11 gen. (Adnkronos) - "Ho avuto sempre la tendenza di sottrarmi da impegni di, ho una mia predisposizione alla, alla cultura, a prefigurare scenari, ad aiutare la mia parte, però non sono di quelli che stanno lì a sbavare su una poltrona". Lo ha affermato Goffredo, dirigente Pd, ospite di 'Zapping' su Radiouno Rai. Quanto ad un ipotetico ingresso del segretario del partito, Nicola Zingaretti, in un futuro, "sarebbe sicuramente" una possibilità nell'ottica di un rafforzamento della maggioranza, ma "ci sono tante altre forme".

