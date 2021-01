Governo: Bellanova, 'se Conte vuole asfaltarci prendiamo atto non c'è maggioranza' (Di lunedì 11 gennaio 2021) Roma, 11 gen. (Adnkronos) - "Se Conte non vuole discutere con noi o se è vero quello che dice il suo portavoce a leggere oggi i giornali, ovvero che è pronta ad asfaltarci in Aula, allora esiste una maggioranza nella maggioranza e ne prendiamo atto". Così ospite di Skytg24 la ministra alle Politiche agricole Teresa Bellanova, capo delegazione di Iv al Governo. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 11 gennaio 2021) Roma, 11 gen. (Adnkronos) - "Senondiscutere con noi o se è vero quello che dice il suo portavoce a leggere oggi i giornali, ovvero che è pronta adin Aula, allora esiste unanellae ne". Così ospite di Skytg24 la ministra alle Politiche agricole Teresa, capo delegazione di Iv al

