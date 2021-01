Governo: Anzaldi, 'Conte vuole asfaltarci e dovremmo dargli ancora fiducia?' (Di lunedì 11 gennaio 2021) Roma, 11 gen. (Adnkronos) - "Il portavoce di Conte dice di voler 'asfaltare' Renzi e Italia Viva in Senato: come possiamo continuare a dare fiducia a questo presidente del Consiglio? In quale altro Governo il portavoce di Palazzo Chigi userebbe espressioni del genere per un partito della sua maggioranza?". Lo scrive su twitter il deputato di Italia Viva Michele Anzaldi. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 11 gennaio 2021) Roma, 11 gen. (Adnkronos) - "Il portavoce didice di voler 'asfaltare' Renzi e Italia Viva in Senato: come possiamo continuare a darea questo presidente del Consiglio? In quale altroil portavoce di Palazzo Chigi userebbe espressioni del genere per un partito della sua maggioranza?". Lo scrive su twitter il deputato di Italia Viva Michele

Roma, 11 gen. (Adnkronos) – “Il portavoce di Conte dice di voler ‘asfaltare’ Renzi e Italia Viva in Senato: come possiamo continuare a dare fiducia a questo presidente del Consiglio? In quale altro Go ...

Cronologia di un mese di crisi tra Renzi e il governo: così ad ogni tentativo di ricomposizione Italia viva ha risposto alzando la posta

Ogni volta che Pd e Movimento 5 stelle tendono la mano per “ricomporre le differenze” in maggioranza, Italia viva minaccia di ritirare le sue ministre. Se il presidente della Repubblica Sergio Mattare ...

