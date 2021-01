Gorizia e Nova Gorica Capitale Europea della Cultura 2025 (Di lunedì 11 gennaio 2021) Gorizia , insieme alla vicina città slovena di Nova Gorica è stata nominata Capitale Europea della Cultura per il 2025 . Un riconoscimento importantissimo che deriva certamente dagli ottimi rapporti ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 11 gennaio 2021), insieme alla vicina città slovena diè stata nominataper il. Un riconoscimento importantissimo che deriva certamente dagli ottimi rapporti ...

CasaSpineto : RT @TurismoItaliaNw: Gorizia e Nova Gorica insieme Capitali europee della Cultura 2025: cultura transfrontaliera all’insegna di amicizia e… - DonFrancoFollo : Nova Gorica e Gorizia simbolo per un'Europa capace di accogliere - giovcarrosio : RT @baronemarco80: Alla faccia di Nova Gorica e Gorizia capitale europea della cultura. Questa è la realtà d'altronde. I goriziani non vogl… - baronemarco80 : Alla faccia di Nova Gorica e Gorizia capitale europea della cultura. Questa è la realtà d'altronde. I goriziani non… - Giovanna2810194 : IVANA BARBONETTI CONDIVIDE UNENDO E CONFRONTANDO SI CREA POSITIVO ATTIVO??Nova Gorica e Gorizia simbolo per un'Europ… -

Ultime Notizie dalla rete : Gorizia Nova Gorizia e Nova Gorica Capitale Europea della Cultura 2025 TGCOM Gorizia e Nova Gorica Capitale Europea della Cultura 2025

Gorizia, insieme alla vicina città slovena di Nova Gorica è stata nominata Capitale Europea della cultura per il 2025. Un riconoscimento importantissimo che deriva certamente dagli ottimi rapporti di ...

Secondo lessico per il nuovo anno (di Cosimo Risi)

StampaG come Gorizia. E’ passata quasi sotto silenzio la notizia che Gorizia e Nova Gorica saranno capitali europee della cultura 2025. Si ritrovano insieme le città divise dalla Guerra fredda, quando ...

Gorizia, insieme alla vicina città slovena di Nova Gorica è stata nominata Capitale Europea della cultura per il 2025. Un riconoscimento importantissimo che deriva certamente dagli ottimi rapporti di ...StampaG come Gorizia. E’ passata quasi sotto silenzio la notizia che Gorizia e Nova Gorica saranno capitali europee della cultura 2025. Si ritrovano insieme le città divise dalla Guerra fredda, quando ...