Google Calendar e Meet: ecco le ultime novità (Di lunedì 11 gennaio 2021) È stato un fine settimana di novità quello appena trascorso per Google. La società di Mountain View ha annunciato infatti nei giorni scorsi due novità: la prima riguarda le versioni Android e iOS di Google Calendar, mentre la seconda nuove opzioni per il servizio di videochiamate Google Meet. Su Google Calendar per dispositivi Android è in distribuzione una gradita novità: la barra di ricerca, precedentemente inserita (e quasi nascosta) all’interno del menù hamburger laterale, cambia posto e si posiziona finalmente nella parte superiore della schermata principale dell’app. La novità, annunciata nel corso del weekend tramite un post sul forum di supporto ufficiale, è già in distribuzione anche in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 11 gennaio 2021) È stato un fine settimana diquello appena trascorso per. La società di Mountain View ha annunciato infatti nei giorni scorsi due: la prima riguarda le versioni Android e iOS di, mentre la seconda nuove opzioni per il servizio di videochiamate. Super dispositivi Android è in distribuzione una gradita: la barra di ricerca, precedentemente inserita (e quasi nascosta) all’interno del menù hamburger laterale, cambia posto e si posiziona finalmente nella parte superiore della schermata principale dell’app. La, annunciata nel corso del weekend tramite un post sul forum di supporto ufficiale, è già in distribuzione anche in ...

