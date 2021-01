Golf, Harris English vince il Sentry Tournament of Champions. Johnson 11esimo (Di lunedì 11 gennaio 2021) Trionfo per Harris English sul percorso del Plantation Course (par 73) a Kapalua, nell’isola di Maui alle Hawaii. Il 31enne di Valdosta (Georgia) ha vinto con 267 (65 67 66 69, -25) colpi il Sentry Tournament of Champions, primo evento del 2021 del PGA Tour. English è riuscito così a superare Joaquin Niemann (267 – 69 67 67 64), 22enne di Santiago del Cile. Terzo posto per Justin Thomas, numero tre al mondo e campione uscente, con 268 (-24). Più indietro Ryan Palmer, quarto con 269 (-23) e Xander Schauffele e il coreano Sungjae Im in quinta posizione con 271 (-21). Solo undicesimo posto invece per il leader mondiale Dustin Johnson con con 274 (-18). SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 11 gennaio 2021) Trionfo persul percorso del Plantation Course (par 73) a Kapalua, nell’isola di Maui alle Hawaii. Il 31enne di Valdosta (Georgia) ha vinto con 267 (65 67 66 69, -25) colpi ilof, primo evento del 2021 del PGA Tour.è riuscito così a superare Joaquin Niemann (267 – 69 67 67 64), 22enne di Santiago del Cile. Terzo posto per Justin Thomas, numero tre al mondo e campione uscente, con 268 (-24). Più indietro Ryan Palmer, quarto con 269 (-23) e Xander Schauffele e il coreano Sungjae Im in quinta posizione con 271 (-21). Solo undicesimo posto invece per il leader mondiale Dustincon con 274 (-18). SportFace.

