Golf, che sgarbo per Donald: niente Us Pga Championship al 'Trump National' (Di lunedì 11 gennaio 2021) Lo US PGA Championship del 2022 non si disputerà al "Trump National" di Bedminster. La decisione è stata presa dagli organizzatori alla luce di quanto accaduto nei giorni scorsi a Washington, ritenendo che sarebbe stato "deleterio" per il Pga America mantenere il Major nella sede prevista, oltre a mettere a rischio "la capacità di realizzare molti programmi e sostenere la nostra missione" dello stesso Pga America. Il Trump National, in New Jersey, è uno dei 17 percorsi di proprietà del presidente uscente degli Stati Uniti. SportFace.

