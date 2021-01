Goldman Sachs: effetto vaccini sulla crescita economica. Italia, prima per somministrazioni, in pole position per la ripresa (Di lunedì 11 gennaio 2021) L’Italia dovrebbe avere chiuso il 2020 con un Pil in calo dell’8,8% (quindi lievemente meglio rispetto al – 9% atteso dal governo, ndr) e potrebbe registrare quest’anno un rimbalzo del 6,1% – superiore alle stime – seguito da una confortante +3,5% nel 2022. E’ la previsione della banca d’affari statunitense Goldman Sachs contenuta in un’ analisi dell’economia europea. Nel complesso, nel quarto trimestre 2020, la Ue si è dimostrata “più resiliente di quanto avessimo pensato, grazie a una minore sensibilità nel settore dei servizi alle restrizioni di novembre e a una più forte attività industriale”, si legge nel documento. Alla luce di questo andamento la banca ha rivisto la stima del quarto trimestre da -2,2% a -1% per l’area euro e a -1,2% per il Regno Unito. Goldman Sachs prevede tuttavia anche un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 11 gennaio 2021) L’dovrebbe avere chiuso il 2020 con un Pil in calo dell’8,8% (quindi lievemente meglio rispetto al – 9% atteso dal governo, ndr) e potrebbe registrare quest’anno un rimbalzo del 6,1% – superiore alle stime – seguito da una confortante +3,5% nel 2022. E’ la previsione della banca d’affari statunitensecontenuta in un’ analisi dell’economia europea. Nel complesso, nel quarto trimestre 2020, la Ue si è dimostrata “più resiliente di quanto avessimo pensato, grazie a una minore sensibilità nel settore dei servizi alle restrizioni di novembre e a una più forte attività industriale”, si legge nel documento. Alla luce di questo andamento la banca ha rivisto la stima del quarto trimestre da -2,2% a -1% per l’area euro e a -1,2% per il Regno Unito.prevede tuttavia anche un ...

