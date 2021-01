Gli elicotteri aprono il 2021 di Leonardo Ecco i contratti dall’America Latina

Leggi su formiche

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Due notizie per gli, entrambiildi, campione nazionale dell’aerospazio e difesa. La società guidata da Alessandro Profumo ha annunciato oggi un contratto che segna il debutto del bimotore leggero AW169 nel mercato corporate del Messico. Nel frattempo, il fratello maggiore (l’AW139) è stato designato come nuovo elicottero presidenziale della Colombia. L’ELICOTTERO COLOMBIANO Il velivolo sarà consegnato entro la prossima primavera e impiegato dall’Aeronautica colombiana per il trasporto del capo dello Stato. La Forza armata diventerà così il primo cliente militare nel Paese, considerando che sul lato civile Helistar già opera cinque AW139 a supporto dell’industria oil&gas. La versione presidenziale avrà una speciale configurazione ...