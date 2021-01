Giuliano, il fidanzato di Rosalinda non pensa alla convivenza: lei pronta all’ultimatum? (Di lunedì 11 gennaio 2021) Non accennano a placarsi le perplessità di Rosalinda Cannavò sul fidanzato Giuliano Condorelli. Mentre il giovane continua a restare in silenzio rispetto ai dubbi della ragazza, lei ha espresso nuove titubanze all’amica Cecilia Capriotti. Il tema è la mancata convivenza, nonostante le reiterate richieste da parte di Rosalinda. La gieffina ha infatti raccontato che attualmente... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 11 gennaio 2021) Non accennano a placarsi le perplessità diCannavò sulCondorelli. Mentre il giovane continua a restare in silenzio rispetto ai dubbi della ragazza, lei ha espresso nuove titubanze all’amica Cecilia Capriotti. Il tema è la mancata, nonostante le reiterate richieste da parte di. La gieffina ha infatti raccontato che attualmente... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

HizzieIsForever : RT @blogtivvu: Giuliano, il fidanzato di Rosalinda non pensa alla convivenza: lei pronta all’ultimatum? #gfvip - blogtivvu : Giuliano, il fidanzato di Rosalinda non pensa alla convivenza: lei pronta all’ultimatum? #gfvip - oggicondusoioo : @Csm3812 Ma chi ha messo mi piace non è Giuliano il fidanzato di Rosalinda, ma Juliano il fratello di Dayane HAHAH - IAMFILLY1 : RT @sarakomtrikru: per tutti i concorrenti che elogiano giuliano,vi auguro un fidanzato così,almeno poi possiamo riparlarne;) #rosmello - ab2374478069 : RT @sarakomtrikru: per tutti i concorrenti che elogiano giuliano,vi auguro un fidanzato così,almeno poi possiamo riparlarne;) #rosmello -