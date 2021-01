Giulia De Lellis nuovo tatuaggio: la reazione della madre è spiazzante (Di lunedì 11 gennaio 2021) Giulia De Lellis ama i tatuaggi e ne ha tanti in tutto il corpo. L’ultimo fatto è stata una rosa rovesciata tra i seni. Ma stavolta la mamma non è stata d’accordo. Giulia De Lellis mostra con fierezza sui suoi profili social il nuovo tatuaggio natalizio. Il nuovo tattoo dell’influencer romana si aggiunge alla lista L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 11 gennaio 2021)Deama i tatuaggi e ne ha tanti in tutto il corpo. L’ultimo fatto è stata una rosa rovesciata tra i seni. Ma stavolta la mamma non è stata d’accordo.Demostra con fierezza sui suoi profili social ilnatalizio. Iltattoo dell’influencer romana si aggiunge alla lista L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

