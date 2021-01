Giugliano calcio, arriva la conferma della società: finisce l’era Sestile. Chi è il nuovo presidente (Di lunedì 11 gennaio 2021) arriva la conferma. Termina l’era Sestile nel Giugliano calcio. La società conferma dunque l’indiscrezione circolata sulla vendita della squadra. Sestile vendono Giugliano calcio Una trattativa lampo quella conclusa tra i Sestile e Palma che è dunque il nuovo proprietario del club gialloblu. Questo il comunicato diffuso dalla società. “La Fc Giugliano 1928 comunica che la L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 11 gennaio 2021)la. Terminanel. Ladunque l’indiscrezione circolata sulla venditasquadra.vendonoUna trattativa lampo quella conclusa tra ie Palma che è dunque ilproprietario del club gialloblu. Questo il comunicato diffuso dalla. “La Fc1928 comunica che la L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

IAMCALCIONAPOL : Il Savoia piega il Giugliano, Aronica: 'Felice per la reazione' - ftg_soccer : GOAL! San Nicolò in Italy Serie D: Girone F San Nicolò 1-1 Matese GOAL! Savoia in Italy Serie D: Girone G SSC Giugl… - GianfMatt84 : ?? Graficheggiando per la prima volta con la serie D ? #nola #afragolese #savoia #giugliano #seried #sportcampania… -

Ultime Notizie dalla rete : Giugliano calcio Clamorosa indiscrezione di Campania Football: "Giovanni Palma nuovo presidente del Giugliano Calcio" InterNapoli.it La famiglia Sestile passa la mano, il Giugliano è di Giovanni Palma

GIUGLIANO – La famiglia Sestile passa la mano, la voce che nelle ultime ore è diventata sempre più insistente in rete vede per fatto l’accordo per la cessione della società in favore dell’avvocato Gio ...

Clamorosa indiscrezione di Campania Football: “Giovanni Palma nuovo presidente del Giugliano Calcio”

Una vera e propria bomba quella lanciata dal sito Campania Football. Da quanto apprende il noto portale specializzato nel calcio minore il Giugliano avrebbe un nuovo proprietario. Si tratta dell'avvoc ...

GIUGLIANO – La famiglia Sestile passa la mano, la voce che nelle ultime ore è diventata sempre più insistente in rete vede per fatto l’accordo per la cessione della società in favore dell’avvocato Gio ...Una vera e propria bomba quella lanciata dal sito Campania Football. Da quanto apprende il noto portale specializzato nel calcio minore il Giugliano avrebbe un nuovo proprietario. Si tratta dell'avvoc ...