"Gira voce che Prince...". Indiscrezione bomba sull'ex di Serena Rutelli: Barbara Palombelli che dice? (Di lunedì 11 gennaio 2021) Vi ricordate Prince Zorresi? L'ex di Serena Rutelli ha rimesso palla al centro. Nuova vita sentimentale dopo la fine della storia con la figlia di Barbara Palombelli e Francesco Rutelli, nonché ex concorrente del Grande Fratello. I due erano andati a vivere insieme in una casa a Roma nord. Ma la favola è durata poco. Qualcuno ci racconta che sono rimasti amici. Prince, invece, si è laureato nei mesi scorsi inseguendo il sogno del fitness: ha aperto uno studio- palestra. Nonostante i tempi difficili per il settore, Prince ha voluto investire ugualmente i suoi risparmi credendo in un sogno. Realizzato. Ma ora alle nostre orecchie arriva un'Indiscrezione: "Si è fidanzato". E se un programma tv mettesse gli occhi su di lui? Mistero. ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 11 gennaio 2021) Vi ricordateZorresi? L'ex diha rimesso palla al centro. Nuova vita sentimentale dopo la fine della storia con la figlia die Francesco, nonché ex concorrente del Grande Fratello. I due erano andati a vivere insieme in una casa a Roma nord. Ma la favola è durata poco. Qualcuno ci racconta che sono rimasti amici., invece, si è laureato nei mesi scorsi inseguendo il sogno del fitness: ha aperto uno studio- palestra. Nonostante i tempi difficili per il settore,ha voluto investire ugualmente i suoi risparmi credendo in un sogno. Realizzato. Ma ora alle nostre orecchie arriva un': "Si è fidanzato". E se un programma tv mettesse gli occhi su di lui? Mistero. ...

