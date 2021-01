Ginnastica artistica | quali sono le italiane col tesserino internazionale? Dalle Fate a Vanessa Ferrari | fino alle giovanissime

Leggi su oasport

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Il nuovo anno è ormai incominciato e il mirino è già puntato sulle Olimpiadi, in programma dal 23 luglio all’8 agosto. La rassegna a cinque cerchi è stata rinviata di dodici mesi a causa dell’emergenza sanitaria, la speranza è che si riesca a disputare regolarmente durante l’estate e che non venga ulteriormente posticipata o, peggio ancora, cancellata definitivamente. I Giochi rappresentano l’appuntamento clou di questa intensa stagione per la, disciplina che avrà un calendario ricchissimo vista la presenza anche di Mondiali, Europei e tappe di Coppa del Mondo. L’Italia è giàficataOlimpiadi con l’intera squadra grazie al bronzo conquistato nella rassegna iridata del 2019 e ci saranno sicuramente 4 azzurre a difendere i nostri colori. Un altro pass è già in cassaforte, sarà o di ...