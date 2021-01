Giampaolo: «Vogliamo essere competitivi in Coppa Italia. Su Belotti…» (Di lunedì 11 gennaio 2021) Marco Giampaolo, tecnico del Torino, ha parlato ai canali ufficiali del club alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro il Milan Marco Giampaolo, tecnico del Torino, ha parlato ai canali ufficiali del club alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro il Milan. SQUADRA – «Il primo pensiero è quello di essere competitivi ma bisogna anche valutare che è la quarta partita in pochissimi giorni e che qualche cambio andrà fatto. Belotti era molto stanco ma deciderò domani se sarà della partita; Baselli invece è possibile che avrà qualche minuto a disposizione. Rincon sarà squalificato per la prossima di campionato e bisognerà capire chi potrà sostituirlo». MATCH – «La partita l’abbiamo preparata sulla falsa riga di quella di due giorni fa quindi i ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 11 gennaio 2021) Marco, tecnico del Torino, ha parlato ai canali ufficiali del club alla vigilia della sfida dicontro il Milan Marco, tecnico del Torino, ha parlato ai canali ufficiali del club alla vigilia della sfida dicontro il Milan. SQUADRA – «Il primo pensiero è quello dima bisogna anche valutare che è la quarta partita in pochissimi giorni e che qualche cambio andrà fatto. Belotti era molto stanco ma deciderò domani se sarà della partita; Baselli invece è possibile che avrà qualche minuto a disposizione. Rincon sarà squalificato per la prossima di campionato e bisognerà capire chi potrà sostituirlo». MATCH – «La partita l’abbiamo preparata sulla falsa riga di quella di due giorni fa quindi i ...

