Giampaolo: “Saremo competitivi anche con qualche cambiamento. E’ la quarta partita in pochi giorni” (Di lunedì 11 gennaio 2021) Il tecnico Marco Giampaolo ha presentato così la sfida contro il Milan di domani sera in Coppa Italia ai microfoni di Torino Channel: “Il primo pensiero è essere competitivi, poi faremo conta su chi sta bene e chi deve recuperare: è la quarta partita in pochi giorni, qualcosa dovremo fare. Sul Gallo decido domani, sul centrocampista non abbiamo riferimenti: non ha fatto amichevoli, ma posso concedergli minutaggio e poi vedremo di capire chi giocherà come play in campionato perché Rincon è squalificato. Ieri abbiamo analizzato bene il primo tempo di Milano: la prepareremo sulla falsariga di due giorni fa , i riferimenti li abbiamo e non c’è bisogno di fare tante cose e siamo concentrati su Milano perché la coppa è importante e va rispettata. L’obiettivo è far bene, sono ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 11 gennaio 2021) Il tecnico Marcoha presentato così la sfida contro il Milan di domani sera in Coppa Italia ai microfoni di Torino Channel: “Il primo pensiero è essere, poi faremo conta su chi sta bene e chi deve recuperare: è lain, qualcosa dovremo fare. Sul Gallo decido domani, sul centrocampista non abbiamo riferimenti: non ha fatto amichevoli, ma posso concedergli minutaggio e poi vedremo di capire chi giocherà come play in campionato perché Rincon è squalificato. Ieri abbiamo analizzato bene il primo tempo di Milano: la prepareremo sulla falsariga di duefa , i riferimenti li abbiamo e non c’è bisogno di fare tante cose e siamo concentrati su Milano perché la coppa è importante e va rispettata. L’obiettivo è far bene, sono ...

