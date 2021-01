Giamaica | ecco cosa accade quando i potenti si travestono da filantropi

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Subito dopo la cosiddetta indipendenza concessa dalla corona nel 1962, la– in realtà ancora oggi un protettorato inglese – scivola gradualmente sotto il controllo degli imprenditori stranieri. Uno di questi – l’inglese Butch Stewart deceduto lunedì 4 gennaio – partito dagli impianti di aria condizionata, diventerà poi il leader del settore turistico fondando la catena hoteliera Sandals. Mentre alcuni si muovono all’interno del perimetro del business, altri invece si buttano in politica: il potere li attrae più del denaro fine a se stesso. Edward Seaga, ex produttore musicale libanese nato a Boston, camuffandosi da filantropo entra nelle baraccopoli di Kingston, la capitale, e inaugura un paio di scuole elementari, iniziando così a tessere – coadiuvato dagli Area Don delle gang criminali che hanno potere di vita e morte sui residenti – la sottile trama che lo ...

