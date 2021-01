GFVip, Pierpaolo Pretelli di nuovo padre? Parla lui (Di lunedì 11 gennaio 2021) Pierpaolo Pretelli è sicuramente uno dei protagonisti del Grande Fratello Vip di quest’anno, condotto da Alfonso Signorini. Il ragazzo è molto seguito, soprattutto dopo aver stretto un’amicizia speciale con Elisabetta Gregoraci e da poche settimane una sorta di relazione con Giulia Salemi. L’ex velino di Striscia, inoltre, ha Parlato della possibilità di diventare padre per L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 11 gennaio 2021)è sicuramente uno dei protagonisti del Grande Fratello Vip di quest’anno, condotto da Alfonso Signorini. Il ragazzo è molto seguito, soprattutto dopo aver stretto un’amicizia speciale con Elisabetta Gregoraci e da poche settimane una sorta di relazione con Giulia Salemi. L’ex velino di Striscia, inoltre, hato della possibilità di diventareper L'articolo

trash_italiano : Donald, sai che ti ho scelto perché ho visto il tuo lato buono. Io forse non ti avrei bannato, ma come sai il… - GrandeFratello : Tirare i remi in barca per Giulia e Pierpaolo? Mai... il consiglio del papà di Giulia riscalda il cuore. #GFVIP - trash_italiano : Comunque quando Alfonso vede una possibile coppia all'orizzonte (anche inesistente) non capisce più nulla: potrebbe… - 90_puste : RT @TrueLov68369279: Qua siamo al limite della malattia. Si continua ad incitare all'odio, contro una Donna, Giulia.Continuano a pensare ch… - gabrielsniceass : non so se vi ricordate elisabetta con pierpaolo ?? #gfvip -