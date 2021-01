GF Vip, Tommaso Zorzi rivela i suoi sospetti su Stefania Orlando: crisi nella Casa (Di lunedì 11 gennaio 2021) Aria di crisi nella Casa del GF Vip: Tommaso Zorzi nutre sospetti su Stefania Orlando, e la sua posizione sembrerebbe coincidere con quella di un’altra concorrente, Cecilia Capriotti. Entrambi si sarebbero accorti di un dettaglio “scomodo” nel percorso della coinquilina all’interno del reality. sospetti su Stefania Orlando al GF Vip: la rivelazione di Zorzi Piovono sospetti sul percorso di Stefania Orlando al Grande Fratello Vip, e a muoverli è Tommaso Zorzi. Tra i due le dinamiche si sono fatte sempre più ruvide, complici alcune liti che hanno infuocato il tessuto della ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 11 gennaio 2021) Aria didel GF Vip:nutresu, e la sua posizione sembrerebbe coincidere con quella di un’altra concorrente, Cecilia Capriotti. Entrambi si sarebbero accorti di un dettaglio “scomodo” nel percorso della coinquilina all’interno del reality.sual GF Vip: lazione diPiovonosul percorso dial Grande Fratello Vip, e a muoverli è. Tra i due le dinamiche si sono fatte sempre più ruvide, complici alcune liti che hanno infuocato il tessuto della ...

mutantepazzo : Qualunque cosa accada vivo di una sola certezza:tommaso è il concorrente più iconico di tutti i #gfvip e non vip, i… - MondoTV241 : Cosa ne pensate delle parole di Tommaso Zorzi? #tommasozorzi #stefaniaorlando #grandefratellovip - Grazia52684131 : RT @oct2610: ?STEFY HA RAGIONE giudica Tommy incoerente in base alle parole di Cecilia ?TOMMY HA RAGIONE ha solo ballato ?CECILIA entrata… - isorrisidiem : RT @oct2610: ?STEFY HA RAGIONE giudica Tommy incoerente in base alle parole di Cecilia ?TOMMY HA RAGIONE ha solo ballato ?CECILIA entrata… - viperelladiSO : RT @oct2610: ?STEFY HA RAGIONE giudica Tommy incoerente in base alle parole di Cecilia ?TOMMY HA RAGIONE ha solo ballato ?CECILIA entrata… -