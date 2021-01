GF Vip | Parpiglia svela che Zorzi ha querelato Mario Serpa | lui sbotta | “Vediamo se hai il coraggio di raccontare che…”

Leggi su kontrokultura

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Nell’ultima puntata di Casa Chi, il giornalista Gabrieleha sganciato una bomba su Tommasoe un ex concorrente di Uomini e Donne, ovvero,. Il collaboratore di Alfonso Signorini ha dichiarato che nella casa del GF Vip potrebbero esserci dei nuovi ingressi. In questi giorni si è vociferato circa la possibilità di far entrare anche l’ex di Claudio Sona in casa., però, ha categoricamente smentito queste affermazioni ed ha aggiunto dei succulenti dettagli inerenti una pregressa querelle tra l’influencer e. Denunce trae Tommaso? Nelle ultime ore, il giornalista Gabrieleha tirato in ballo una vicenda alquanto intricata inerente delle questioni irrisolte ...