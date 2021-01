GF Vip, Orlando-Zorzi nessun chiarimento. Lei si sfoga: “Sono stanca” (Di lunedì 11 gennaio 2021) La cantautrice si è sfogata con Andrea Zenga sugli ultimi contrasti con il suo amico influencer e ha espresso tutto il suo sconforto L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di lunedì 11 gennaio 2021) La cantautrice si èta con Andrea Zenga sugli ultimi contrasti con il suo amico influencer e ha espresso tutto il suo sconforto L'articolo proviene da Gossip e Tv.

infoitcultura : Grande Fratello Vip, Dayane Mello: 'Quella di Stefania Orlando non è gelosia per Tommaso Zorzi, ma strategia' (VIDE… - infoitcultura : GF Vip, Zorzi e Orlando scontro frontale: rivelazione inaspettata - MondoTV241 : Maria Teresa Ruta sulla lite tra Stefania e Tommaso: 'Non mi va di mediare' #mariateresaruta #tommasozorzi… - DjOro : Con Signorini al #GFVIP la quota Gay ha oramai superato la quota estero!!! È sopratutto i Vip sono ridotti al lumi… - ElisaDiGiacomo : GF Vip, Simone Gianlorenzi sulla lite Orlando-Zorzi: 'Accetto tutto, ma omofobo no' -