GF Vip, Elisabetta Gregoraci ha messo gli avvocati contro Giulia Salemi

Gran ritorno al Grande Fratello Vip: Elisabetta Gregoraci rientra nella Casa per un faccia a faccia chiarificatore con Pierpaolo Pretelli. Il flirt che sta instaurando con Giulia Salemi è sulla bocca di chiunque, ma non tutti ne sono convinti. La showgirl, in Cucurio, ha un confronto prima con il ragazzo e poi con la Salemi, la quale viene informata di una probabile azione legale mossa ai suoi danni.

Il gran ritorno di Elisabetta Gregoraci

Il flirt tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli nella Casa del Grande Fratello Vip è sulla bocca di tutti. I due sono affiatatissimi, tra abbracci, baci e coccole continue. Fuori da Cinecittà, però, non tutti sono convinti della veridicità del loro rapporto. Per cercare di fare chiarezza, nella ...

