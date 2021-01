GF Vip anticipazioni, aria di crisi nella Casa e 9 inquilini a rischio (Di lunedì 11 gennaio 2021) Il Grande Fratello Vip sta per riservare ai suoi telespettatori grandi sorprese. In questi mesi l’amatissimo reality show di Canale 5 ha abituato il pubblico a colpi di scena ed emozioni che hanno coinvolto i “vipponi” all’interno della Casa più spiata d’Italia. Nemmeno lo spirito del Natale è riuscito ad ammorbidire gli animi degli inquilini, che continuano a convivere sotto lo stesso tetto tra litigi ed equilibri precari. Quella che sembrava una profonda amicizia pare aver subito una battuta d’arresto: stiamo parlando del legame tra Stefania Orlando e Tommaso Zorzi. Non è la prima volta che tra la showgirl e l’influencer aleggiano incomprensioni, ma adesso il rapporto sembra essere in crisi, complici diverse discussioni e l’intrusione di Dayane Mello, con la quale Tommaso ha ballato durante una serata nonostante avesse litigato con ... Leggi su dilei (Di lunedì 11 gennaio 2021) Il Grande Fratello Vip sta per riservare ai suoi telespettatori grandi sorprese. In questi mesi l’amatissimo reality show di Canale 5 ha abituato il pubblico a colpi di scena ed emozioni che hanno coinvolto i “vipponi” all’interno dellapiù spiata d’Italia. Nemmeno lo spirito del Natale è riuscito ad ammorbidire gli animi degli, che continuano a convivere sotto lo stesso tetto tra litigi ed equilibri precari. Quella che sembrava una profonda amicizia pare aver subito una battuta d’arresto: stiamo parlando del legame tra Stefania Orlando e Tommaso Zorzi. Non è la prima volta che tra la showgirl e l’influencer aleggiano incomprensioni, ma adesso il rapporto sembra essere in, complici diverse discussioni e l’intrusione di Dayane Mello, con la quale Tommaso ha ballato durante una serata nonostante avesse litigato con ...

