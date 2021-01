GF Vip | Alfonso Signorini annuncia un nuovo eliminato | il verdetto

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 12 gennaio 2021) Il gioco entra nel vivo al Grande Fratello Vip e, anche questa sera, un concorrente è costretto ad abbandonare il gioco. Al televoto questa settimana sono finiti ben 9 concorrenti. Un’ampia scelta per il pubblico, che ha avuto modo di votare per il proprio favorito: in lizza Stefania, Samantha, Maria Teresa, Dayane, Andrea Zenga, Tommaso, Rosalinda, Giulia e Mario. 9 ‘Vipponi’ al televoto Ricchissimo di nomi il parterre di concorrenti finiti al televoto la scorsa puntata. Al Grande Fratello Vip le nomination degli inquilini sono state piuttosto omogenee, tant’è che è più semplice elencare chi non è andato al televoto: Cecilia Capriotti, Carlotta Dell’Isola, Andrea Zelletta e Pierpaolo Pretelli. Il resto della Casa, invece, è a forte rischio eliminazione e questa sera arriva un, decisivo. Al televoto c’è un mix perfetto di new entry e ...