GF Vip 5, per Cecilia Capriotti "il razzismo non esiste": Enock Barwuah risponde infuriato

Cecilia Capriotti è convinta che il razzismo non esista e per argomentare le sue affermazioni ha tirato in ballo Enock Barwuah e la sua partecipazione al GF Vip 5. Cecilia Capriotti è riuscita a far infuriare Enock Barwuah: ieri sera l'attrice, parlando con Stefania Orlando, ha detto che il razzismo non esiste, almeno non in Italia dove il fratello di Mario Balotelli al Grande Fratello Vip 5 "è stato trattato bene". Nuovo episodio di razzismo verbale al Grande Fratello Vip 5? Questa volta i riflettori sono puntati su Cecilia Capriotti e sulle sue bizzarre espressioni circa la partecipazione di Enock Barwuah al reality.

