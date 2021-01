GF Vip 5, Dayane impietosa su Stefania Orlando: «Si è attaccata a Tommaso come una cozza perchè forte. Lo manipola» (Di lunedì 11 gennaio 2021) Dayane Mello (US Endemol Shine) Tra i due litiganti Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, Dayane Mello gode. Dopo la crepa che si è creata tra gli “storici” amici del Grande Fratello Vip, la brasiliana non ha infatti perso tempo per attaccare la Orlando, sottolineando che il suo percorso è stato fatto in funzione di Zorzi con il solo scopo di avere maggiore visibilità. Un’amicizia nata in favore di telecamera che, a detta della modella, è destinata a sgretolarsi sempre di più. Approfittando dell’ultima discussione sorta tra Stefania e Tommaso, causata da alcuni balli brasiliani fatti con lei nel corso di una festa, Dayane ha espresso il suo punto di vista sulla concorrente rivale a Mario Ermito: “Le maschere cadono. Tra l’altro, ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 11 gennaio 2021)Mello (US Endemol Shine) Tra i due litigantiZorzi eMello gode. Dopo la crepa che si è creata tra gli “storici” amici del Grande Fratello Vip, la brasiliana non ha infatti perso tempo per attaccare la, sottolineando che il suo percorso è stato fatto in funzione di Zorzi con il solo scopo di avere maggiore visibilità. Un’amicizia nata in favore di telecamera che, a detta della modella, è destinata a sgretolarsi sempre di più. Approfittando dell’ultima discussione sorta tra, causata da alcuni balli brasiliani fatti con lei nel corso di una festa,ha espresso il suo punto di vista sulla concorrente rivale a Mario Ermito: “Le maschere cadono. Tra l’altro, ...

