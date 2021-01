Germania, per la prima volta le fonti rinnovabili superano i combustibili fossili nella produzione di energia (Di lunedì 11 gennaio 2021) In Germania nel 2020, per la prima volta, le fonti rinnovabili hanno superato i combustibili fossili nella produzione di energia tedesca. Ma se la nuova legge sulle fonti verdi, entrata in vigore lo scorso 1 gennaio, dovrebbe fare da ulteriore traino al settore, gli esperti suggeriscono di non adagiarsi sui risultati raggiunti nel 2020, perché frutto di una serie di fattori, tra cui un calo record della produzione industriale e del consumo energetico dovuto alla pandemia, oltre che a un inverno piuttosto mite e un calo vertiginoso del carbone. I dati preliminari dell’agenzia di rete federale (BNetzA) e del think tank Agora Energiewende descrivono lo stesso trend raccontato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 11 gennaio 2021) Innel 2020, per la, lehanno superato iditedesca. Ma se la nuova legge sulleverdi, entrata in vigore lo scorso 1 gennaio, dovrebbe fare da ulteriore traino al settore, gli esperti suggeriscono di non adagiarsi sui risultati raggiunti nel 2020, perché frutto di una serie di fattori, tra cui un calo record dellaindustriale e del consumo energetico dovuto alla pandemia, oltre che a un inverno piuttosto mite e un calo vertiginoso del carbone. I dati preliminari dell’agenzia di rete federale (BNetzA) e del think tank Agora Energiewende descrivono lo stesso trend raccontato ...

FrancescoBonif1 : Il mistero sui vaccini: 1) Perché non c’è ancora un piano? 2) Perché procediamo a rilento mentre la Germania corre?… - petergomezblog : Vaccini anti-Covid in Italia, la situazione: in un giorno 60mila dosi somministrate, quasi raggiunta quota 180mila.… - HuffPostItalia : Italia supera la Germania per vaccinazioni in rapporto alla popolazione - zazoomblog : Germania per la prima volta le fonti rinnovabili superano i combustibili fossili nella produzione di energia -… - attipensa : @repubblica Avete veramente stufato. Inghilterra e Germania hanno CHIUSO le scuole. Non è un complotto di QUESTO go… -

Ultime Notizie dalla rete : Germania per Germania, per la prima volta le fonti rinnovabili superano i combustibili fossili nella produzione di energia Il Fatto Quotidiano Vaccino anti-Covid, somministrate 643mila dosi. L’Italia è il primo Paese in Ue, superata la Germania

Con 643mila dosi somministrate finora, l’Italia è il primo Paese europeo per numero di iniezioni del vaccino anti Covid. Superata la Germania sia in numeri assoluti che in rapporto agli abitanti. Lo s ...

Conte spegne la speranza: “Ci sarà presto un’impennata dei contagi”

ROMA. "Sta arrivando un'impennata dei contagi. Dopo Gran Bretagna, Irlanda, Germania toccherà a noi. Non sarà facile, dobbiamo fare ancora dei sacrifici". Lo ha spiegato oggi, lunedì 11 gennaio, il pr ...

Con 643mila dosi somministrate finora, l’Italia è il primo Paese europeo per numero di iniezioni del vaccino anti Covid. Superata la Germania sia in numeri assoluti che in rapporto agli abitanti. Lo s ...ROMA. "Sta arrivando un'impennata dei contagi. Dopo Gran Bretagna, Irlanda, Germania toccherà a noi. Non sarà facile, dobbiamo fare ancora dei sacrifici". Lo ha spiegato oggi, lunedì 11 gennaio, il pr ...