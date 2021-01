Germania, dalla garanzia delle lezioni in presenza alla chiusura totale delle scuole: “Incidenza tra gli alunni aumentata di oltre quattro volte”. Così nasce il dietrofront del governo (Di lunedì 11 gennaio 2021) “Unterricht trotz corona” è stato a lungo uno dei vanti nella gestione della pandemia in Germania: le lezioni in classe vanno avanti nonostante il Covid. Ora però l’aumento dei contagi e del numero di morti, che venerdì hanno superato nuovamente quota mille in 24 ore, hanno fatto crollare anche questo argine: almeno fino al 31 gennaio, le scuole tedesche rimarranno chiuse e si andrà avanti con la didattica a distanza. Per il governo tedesco, senza giri di parole, è diventata una decisione “inevitabile“. Perché Berlino ha invertito la rotta? “Nel complesso, il tasso di infezione nelle scuole segue le dinamiche della popolazione generale e non le precede”, spiega a ilfattoquotidiano.it l’Istituto Robert Koch, principale punto di riferimento per la pandemia in Germania. Gli studenti, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 11 gennaio 2021) “Unterricht trotz corona” è stato a lungo uno dei vanti nella gestione della pandemia in: lein classe vanno avanti nonostante il Covid. Ora però l’aumento dei contagi e del numero di morti, che venerdì hanno superato nuovamente quota mille in 24 ore, hanno fatto crollare anche questo argine: almeno fino al 31 gennaio, letedesche rimarranno chiuse e si andrà avanti con la didattica a distanza. Per iltedesco, senza giri di parole, è diventata una decisione “inevitabile“. Perché Berlino ha invertito la rotta? “Nel complesso, il tasso di infezione nellesegue le dinamiche della popolazione generale e non le precede”, spiega a ilfattoquotidiano.it l’Istituto Robert Koch, principale punto di riferimento per la pandemia in. Gli studenti, ...

