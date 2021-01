Genoa: Marchetti, che brutta sorpresa! Dipendente dell’autolavaggio si schianta con la sua Ferrari da 300.000 euro (Di lunedì 11 gennaio 2021) Federico Marchetti è il protagonista indiretto ed indiscusso di questa giornata.VIDEO Genoa, Strootman torna in Italia: le migliori giocate dell’ex Roma con la maglia del MarsigliaDopo tanti giorni di fitta pioggia in quel di Genova, il portiere classe 1983 aveva deciso di portare a lavare la sua Ferrari, approfittando così di una giornata finalmente soleggiata. Quello che sicuramente mai avrebbe potuto auspicare l'ex Lazio è che il suo bolide sarebbe potuto andare distrutto a causa dell'addetto all'autolavaggio. Mentre il calciatore, all'oscuro di tutto, svolgeva la seduta di allenamento con Mattia Perin e compagni, l'uomo non è riuscito a controllare tutta la velocità della potente macchina, capace di bruciare lo 0-100 km/ in appena 2,9 secondi, perdendo così il controllo dell'auto in una strada bagnata.Purtroppo per il portiere ... Leggi su mediagol (Di lunedì 11 gennaio 2021) Federicoè il protagonista indiretto ed indiscusso di questa giornata.VIDEO, Strootman torna in Italia: le migliori giocate dell’ex Roma con la maglia del MarsigliaDopo tanti giorni di fitta pioggia in quel di Genova, il portiere classe 1983 aveva deciso di portare a lavare la sua, approfittando così di una giornata finalmente soleggiata. Quello che sicuramente mai avrebbe potuto auspicare l'ex Lazio è che il suo bolide sarebbe potuto andare distrutto a causa dell'addetto all'autolavaggio. Mentre il calciatore, all'oscuro di tutto, svolgeva la seduta di allenamento con Mattia Perin e compagni, l'uomo non è riuscito a controllare tutta la velocità della potente macchina, capace di bruciare lo 0-100 km/ in appena 2,9 secondi, perdendo così il controllo dell'auto in una strada bagnata.Purtroppo per il portiere ...

