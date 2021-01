Gallera chiude gli scatoloni e lascia il suo ufficio in Regione (Di martedì 12 gennaio 2021) L'ex assessore regionale alla Sanità Giulio Gallera , sostituito da Letizia Moratti e vittima principale del rimpasto di giunta, ha sgomberato nelle scorse ore il suo ufficio a Palazzo Lombardia. In ... Leggi su milanotoday (Di martedì 12 gennaio 2021) L'ex assessore regionale alla Sanità Giulio, sostituito da Letizia Moratti e vittima principale del rimpasto di giunta, ha sgomberato nelle scorse ore il suoa Palazzo Lombardia. In ...

La “vittima eccellente” del rimpasto operato da Attilio Fontana per la sua Giunta, Giulio Gallera, ha salutato su Facebook postando le ...

