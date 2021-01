Frasi di Papa Francesco | ecco le migliori di oggi 11 Gennaio

(Di lunedì 11 gennaio 2021)diè ilche ha più colpito ognuno di noi, è ilche ha ravvicinato le persone alla Chiesa.è ilche ha dimostrato al mondo intero che la Chiesa può essere umile, che la carità cristiana esula da sfarzi. È ilche ci ha dato la speranza di credere che le cose possano cambiare.è ildi tutti e le sue parole toccano il cuore. Vediamo insieme qualchedi. Una persona che lavora dovrebbe avere anche il tempo per ritemprarsi, stare con la famiglia, divertirsi, leggere, ascoltare ...

kyappy80 : Anche il papa fa discorsi preparati e da propaganda. Si riconoscono subito,basta leggerli attentamente...e si notan… - cambialestelle7 : Alcune delle immagini più potenti del periodo di pandemia le ha regalate il Papa. Questa sera ha donato frasi sempl… - VioleBlanche : Il papa in poche parole dice che è da cretini non vaccinarsi, zittisce tutta quella fetta di religiosi fanatici e n… - laTinaisback : RT @viperissimo: Pierpaolo usa sempre le stesse identiche frasi. Mi ricorda quei morti di figa che ti commentato le storie su Instagram con… - Ginevra_Styles_ : RT @viperissimo: Pierpaolo usa sempre le stesse identiche frasi. Mi ricorda quei morti di figa che ti commentato le storie su Instagram con… -

Ultime Notizie dalla rete : Frasi Papa

QUOTIDIANO.NET

Il 19 marzo è il giorno della festa del papà: ecco come fare un biglietto d'auguri per l'occasione ma anche dove trovarne di già fatti.E' morto il medico del Papa, Fabrizio Soccorsi. Aveva 78 anni. Ne dà notizia l'Osservatore Romano che spiega che Soccorsi era ricoverato al Gemelli per una patologia oncologica. Il decesso è però avve ...