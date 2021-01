Frasi del buongiorno | ecco le migliori di oggi 11 Gennaio

Leggi su giornal

(Di lunedì 11 gennaio 2021)dela tutti!è lunedì ed è iniziata la vera e propria prima settimana di. Siamo pronti ad iniziare una settima ricchi di energia e carica positiva, sperando che questa settimana sia per noi ricca. Per iniziare la giornata scelgo un caffè, per continuarla, un sorriso. (Stephen Littleword) Ogni mattino vi è data la facoltà di scegliere come agire, fare, essere. Sii il meglio di ciò che sei! (Stephen Littleword) La più coraggiosa decisione che prendi ogni giorno è quella di essere di buon umore. (Voltaire) A volte per cominciare bene la giornata basta un “” detto dalla persona giusta. (Anonimo) Ogni mattina è una giornata intera che riceviamo… Non vi è nulla di troppo e nulla di “non abbastanza”, nulla di indifferente e nulla di ...