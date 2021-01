Francesco Zambon parla a La7: “Dalla denuncia intorno a me solitudine, dall’Oms non ho avuto solidarietà” (Di lunedì 11 gennaio 2021) Francesco Zambon, il funzionario dell’Oms che ha denunciato presunte irregolarità in relazione al Piano pandemico, accuse tutte respinte Dalla stessa organizzazione mondiale della sanità, ha parlato per la prima volta in diretta tv. In esclusiva a Non è l’Arena, su La7, Zambon ha sottolineato che “da quando ha cominciato a denunciare”, intorno a lui si è creata “solitudine”. Zambon ha parlato di una presunta postdatazione del piano pandemico per farlo sembrare aggiornato, oltre che di un misterioso dossier sulla gestione della pandemia in Italia, da lui redatto e poi scomparso. “Non ho ricevuto solidarietà dall’Oms – ha sottolineato Zambon – Mentre ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 11 gennaio 2021), il funzionario dell’Oms che hato presunte irregolarità in relazione al Piano pandemico, accuse tutte respintestessa organizzazione mondiale della sanità, hato per la prima volta in diretta tv. In esclusiva a Non è l’Arena, su La7,ha sottolineato che “da quando ha cominciato are”,a lui si è creata “”.hato di una presunta postdatazione del piano pandemico per farlo sembrare aggiornato, oltre che di un misterioso dossier sulla gestione della pandemia in Italia, da lui redatto e poi scomparso. “Non ho ricevuto– ha sottolineato– Mentre ...

