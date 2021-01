Francesco Oppini si scaglia contro Dayane, Pierpaolo e Antonella Elia: le parole dell’ex gieffino (Di lunedì 11 gennaio 2021) L’ex gieffino è contrario a molti comportamenti e cose dette nel reality. Si è scagliato, in particolare, verso due concorrenti e l’opinionista. Francesco Oppini contro Dayane Mello: l’astio continua anche a distanza All’inizio di questa quinta edizione di Grande Fratello Vip tra Dayane Mello e Francesco Oppini era nata una bella amicizia. Lei, ad un certo punto, aveva manifestato l’interesse di andare oltre ma Francesco ha subito messo in chiaro le cose. Da quel momento tra loro è stata guerra. Non sono mai riusciti a chiarirsi e anche adesso che Francesco si è ritirato dal reality l’astio tra i due continua. Lei nella Casa ha da poco detto: “Se Francesco parla ancora di me lo ... Leggi su kontrokultura (Di lunedì 11 gennaio 2021) L’exè contrario a molti comportamenti e cose dette nel reality. Si èto, in particolare, verso due concorrenti e l’opinionista.Mello: l’astio continua anche a distanza All’inizio di questa quinta edizione di Grande Fratello Vip traMello eera nata una bella amicizia. Lei, ad un certo punto, aveva manifestato l’interesse di andare oltre maha subito messo in chiaro le cose. Da quel momento tra loro è stata guerra. Non sono mai riusciti a chiarirsi e anche adesso chesi è ritirato dal reality l’astio tra i due continua. Lei nella Casa ha da poco detto: “Separla ancora di me lo ...

sunflowers1903 : Non so se sperare che Francesco dica la sua su questa discussione o sperare che non lo facciano intervenire. Nel du… - GagaGurlxo : RT @smileofric: in memoria di francesco oppini ?? #tzvip - feellikehome_ : RT @goticoebarocco: ????In onore del proclamato Oppiners Day, ecco a voi:“Francesco Maria Oppini il Fantasma del Gf”???? Questo video va dal 5… - MaryAngel0602 : RT @goticoebarocco: ????In onore del proclamato Oppiners Day, ecco a voi:“Francesco Maria Oppini il Fantasma del Gf”???? Questo video va dal 5… - LSantillo_96 : Ragazzi, ma estreghetta nel frattempo è arrivata a 285mila follower. Grazie Francesco Maria Oppini. Grazie Wario. -