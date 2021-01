Frana sulla FiPiLi, al via i lavori di riparazione (Di lunedì 11 gennaio 2021) LASTRA A SIGNA - La Città Metropolitana ha predisposto alcuni provvedimenti sulla strada di grande comunicazione Firenze Pisa Livorno per consentire il ripristino dell'infrastruttura danneggiata all'... Leggi su gazzettadilivorno (Di lunedì 11 gennaio 2021) LASTRA A SIGNA - La Città Metropolitana ha predisposto alcuni provvedimentistrada di grande comunicazione Firenze Pisa Livorno per consentire il ripristino dell'infrastruttura danneggiata all'...

emergenzavvf : ?? #Terni #7gennaio 14:15, intervento dei #vigilidelfuoco per una frana sulla tratta ferroviaria Terni-Falconara, in… - toscanamedianew : Frana sulla FiPiLi, al via i lavori di riparazione | Attualità LASTRA A SIGNA - MaraiaGeneroso1 : Fin da subito sto seguendo l’evolversi dell’ennesima frana sulla #SS90 delle puglie che collega la #RegioneCampania… - occhio_notizie : Un automobilista che transitava sulla Sp 414 ha evitato la #frana appena in tempo. Sul posto sono a lavoro i… - irpiniatimes1 : Tragedia sfiorata ad Ariano, frana sulla SP 414 -